الثاني على الثانوية العامة: «الأهلي وشه حلو.. الوزير كلمني وأنا بتفرج على الماتش»

قال الطالب كيرلس نوناي يعقوب فانوس 17 عاما، الثاني بين أوائل الثانوية العامة شعبة العلمي علوم، بمجموع 402 درجة، إنه علم بنتيجته من خلال اتصال هاتفي تلقاه من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أعقبه اتصال آخر تلقاه من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لتهنئته بالحصول على المركز الثاني، وكان وقتها يتابع مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والداخلية، في بطولة كأس مصر منوها بأنه من أشد مشجعي النادي الأهلي قائلا: «الأهلي وشه حلو عليّ».

زغاريد داخل منزل كيرلس

وأضاف كيرلس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه عقب اتصال وزير التعليم توجه إلى المنزل وأخبر أسرته بالنتيجة التي فرحت بشدة، وتعالت أصوات الزغاريد داخل المنزل وامتدت لتشمل باقي أنحاء قرية تله التابعة لمركز المنيا التي يقيم بها.

وأوضح كيرلس أنه يرغب في الالتحاق بكلية الطب البشري، وأنه كان يجتهد ويذاكر دروسه بانتظام من أجل تحقيق التفوق والتميز، موجها رسالة لجميع طالب الثانوية العامة بالاجتهاد خاصة وأن نظام الثانوية العامة جيد ويحقق مصلحة الطلاب.

دور الأسرة في مساندة كيرلس

ووجه كيرلس الشكر لجميع أفراد أسرته خاصة والده الذي يعمل بالتأمين الصحي ووالدته وتعمل معلمة، وأشقائه الثلاثة وهم كارني طالبة بكلية التربية، وببلي طالب بالصف الثاني الإعدادي، وكراس طالب بالصف الثاني الإبتدائي علي ما بذلوه من جهد معه طوال العام الدراسي.

واختتم كيرلس، بأنه يهدي هذا النجاح لجميع أهالي محافظة المنيا وأهل قريته وأسرته التي تعبت معه كثيرا.