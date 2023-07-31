أسعار الذھب في مصر اليوم الاثنين 31-7-2023.. تراجع 15 جنيها خلال يومين

سجلت أسعار الذهب في مصر، اليوم الاثنين 31-7-2023، تراجعا بقيمة بلغت 15 جنيها مقارنة بالخميس الماضي، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2150 جنيها مقابل 2165 جنيها يوم الخميس الماضي بدون مصنعية، وفقا لما أعلنته الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر جرام الذھب عیار 24

وكشفت بيان شعبة الذهب، أن سعر جرام الذھب عیار 24 سجل 2457 جنيها للشراء، 2450 جنيها للبيع، ويستخدم الذهب عيار 24 فى السبائك الذهبية.

سعر جرام الذھب عیار 21

فى المقابل بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 2150 جنيها للشراء، و 2145 جنيها للبيع، حيث يعتبر الذهب عيار 21 هو الأكثر استخدما فى المشغولات الذهبية مقارنة ويفضله المصريين فى الصعيد والوجه البحري

سعر جرام الذھب عیار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأثنين إلى 1843 جنيها للشراء، و1839 جنيها للبيع.

سعر الجنیھ الذھب

وفى تعاملات صباح اليوم الأثنين سجل سعر الجنيه الذهب حوالى 17200 جنيه للشراء، وهو نفس سعر البيع 17200 جنيه.

أسعار الذھب الیوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب اليوم بالمصنعية على حسب نوعية الجرام، بالإضافة إلي حجم المصنعية الموجود داخل الذهب.

أسعار الذھب الیوم فى المحلات

وسجلت أسعار الذهب اليوم فى المحلات حوالى 2457 جنيها للذهب عيار 24 بدون مصنعية، فيما سجل الذهب عيار 21 حوالى 2150 جنيها بدون مصنعية وسجل الذهب عيار 18 حوالى 1843 جنيها.