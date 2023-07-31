قراءة وكرة قدم وألعاب قوى.. اعرف هوايات أوائل الثانوية العامة 2023

حالة من الفرحة والبهجة، شهدتها منازل أسر أوائل الثانوية العامة 2023، بعد أن تلقوا مكالمات هاتفية من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أمس، هنأئهم فيها على نجاحهم وتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة.

هوايات أوائل الثانوية العامة

لم يتوقع عدد كبير من الطلاب الأوئل في الثانوية العامة 2023، أنّ يكونوا ضمن قائمة الأوائل، إذ تفاجأ عدد كبير منهم عندما تلقوا مكالمة الوزير، وعلى الرغم من ذلك، إلا أن البعض الآخر كان متوقعا أن يكون ضمن الأوائل، معبرا عن مدى سعادته بتلك اللحظات.

وبالرغم من تفوق الطلاب الأوائل في نتيجة الثانوية العامة 2023 على المستوى التعليمي، إلا أنّ بعضهم كانت لديه هوايات مفضلة ويمارسها، ولم يقتصر وقته على المذاكرة فقط طوال اليوم، بحسب ما أوضحوه في تصريحات لـ«الوطن»، وكان من ضمن هؤلاء الطلاب، عمرو خالد، ابن محافظة القاهرة والثاني على الشعبة الأدبية، الذي هوّن على ذاته بممارسة هواياته المفضلة التي تنسيه تعب الدراسة والمذاكرة، إذ كان يمارس كرة القدم ويذهب لمشاهدة مباريات الزمالك.

من ضمن الطلاب الذين كانوا حريصين على ممارسة هوايتهم المفضلة في أثناء المذاكرة، وقبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، الطالب كريم ناصر عبد الفتاح محمد سلام، بمدرسة بدر الثانوية بنين التابعة لإدارة التحرير التعليمية بالبحيرة، الذي حصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة، الشعبة العلمية علوم، إذ كان يذاكر أول السنة من 4 إلى 6 ساعات، ومع اقتراب أيام الامتحانات كان يذاكر 7 ساعات يوميًا، كما أنه كان حريصًا على مشاهدة كل مباريات الأهلي.

عز الدين العوضي، الخامس على الشعبة الأدبية من الطلاب الذين لم يتوقفوا عن ممارسة هوايتهم المفضلة في أثناء المذاكرة، إذ كان في غرفة صغيرة بمنزله يمارس أنواع الرياضة المختلفة وأبزرها ألعاب القوى.

كرة القدم تتصدر هوايات أوائل الثانوية العامة

الطالب محمد محمد التميمي محمد جوهر، ابن مدينة المنزلة في محافظة الدقهلية، الذي حصل على المركز السابع في الثانوية العامة 2023، كان يمارس كرة القدم قبل الدخول في ضغط المذاكرة والامتحانات.

القراءة كانت من بين الهوايات المفضلة لأوائل الثانوية العامة، وكانت تمارسها الطالبة هاجر محمد الأولى مكفوفين ومن محافظة أسوان، إذ كانت تحرص على قراءة جميع أنواع الكتب خاصة روايات الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق.