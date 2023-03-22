وزير الإسكان: انتهاء ترميم مسجد عمرو بن العاص استعدادا لاستقبال المصلين

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مسجد عمرو بن العاص، أصبح فى أبهى صورة، بعد أعمال التطوير والترميم ورفع الكفاءة، استعدادًا لاستقبال المصلين بداية شهر رمضان المبارك.

تطوير منطقة الفسطاط التاريخية وإنشاء حدائق الفسطاط

وأضاف الوزير، أنّ هذه الأعمال تأتي ضمن مخطط تطوير منطقة الفسطاط التاريخية، وإنشاء حدائق الفسطاط، والتي يتم تنفيذها بواسطة الجهاز المركزي للتعمير من خلال جهاز تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية؛ لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك بداية من صلاة التراويح ليلة أول يوم رمضان.

مساحة المسجد تبلغ 28500 متر مسطح

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إنّ مساحة المسجد تبلغ 28500 متر مسطح منها 13200 متر مسطح أروقة للصلاة، وباقي المساحة ساحات خارجية تستغل للصلاة في أيام الذروة والأعياد، إضافة إلى منطقة خدمات تشمل إنشاء دورة مياه للرجال ورفع كفاءة دورة مياه للسيدات، وإنشاء مبنى إداري للمسجد.

وتضمنت أعمال التطوير ترميم جميع العناصر الأثرية بالمسجد، ورفع كفاءة شبكة تخفيض منسوب المياه الجوفية وشبكة صرف مياه المطر، وإنشاء شبكة وقاية من الحريق، وتطوير شبكات الإضاءة والصوتيات الداخلية والخارجية وتوسعة المدخل الرئيسى للمسجد من شارع حسن الأنور ليكون بعرض 30 مترًا، وكذا إنشاء ساحة خارجية لاستقبال الزائرين.