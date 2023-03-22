رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وزير الإسكان: انتهاء ترميم مسجد عمرو بن العاص استعدادا لاستقبال المصلين

كتب:

أيمن حمزة
10:52 ص | الأربعاء 22 مارس 2023
الإسكان تعلن الانتهاء من تطوير مسجد عمرو بن العاص

الإسكان تعلن الانتهاء من تطوير مسجد عمرو بن العاص

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مسجد عمرو بن العاص، أصبح فى أبهى صورة، بعد أعمال التطوير والترميم ورفع الكفاءة، استعدادًا لاستقبال المصلين بداية شهر رمضان المبارك.

تطوير منطقة الفسطاط التاريخية وإنشاء حدائق الفسطاط

وأضاف الوزير، أنّ هذه الأعمال تأتي ضمن مخطط تطوير منطقة الفسطاط التاريخية، وإنشاء حدائق الفسطاط، والتي يتم تنفيذها بواسطة الجهاز المركزي للتعمير من خلال جهاز تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية؛ لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك بداية من صلاة التراويح ليلة أول يوم رمضان.

مساحة المسجد تبلغ 28500 متر مسطح

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إنّ مساحة المسجد تبلغ 28500 متر مسطح منها 13200 متر مسطح أروقة للصلاة، وباقي المساحة ساحات خارجية تستغل للصلاة في أيام الذروة والأعياد، إضافة إلى منطقة خدمات تشمل إنشاء دورة مياه للرجال ورفع كفاءة دورة مياه للسيدات، وإنشاء مبنى إداري للمسجد.

وتضمنت أعمال التطوير ترميم جميع العناصر الأثرية بالمسجد، ورفع كفاءة شبكة تخفيض منسوب المياه الجوفية وشبكة صرف مياه المطر، وإنشاء شبكة وقاية من الحريق، وتطوير شبكات الإضاءة والصوتيات الداخلية والخارجية وتوسعة المدخل الرئيسى للمسجد من شارع حسن الأنور ليكون بعرض 30 مترًا، وكذا إنشاء ساحة خارجية لاستقبال الزائرين.

اقرأ المزيد:

«المجتمعات العمرانية» تكشف آخر موعد للتقديم لشقق الإسكان المتوسط

«المجتمعات العمرانية» توضح محظورات حجز أراضي الاستثمار بالمدن الجديدة

«المجتمعات العمرانية» توضح نظام سداد الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة

السيسي يطلع على مشروعات «الإدارية» والموقف المالي لـ«المجتمعات العمرانية»

«المجتمعات العمرانية» لـ قناة الحياة: بدء حجز الطرح الجديد للوحدات السكنية 15 يناير المقبل

مدبولي يبحث سبل تحفيز الاستثمار الخارجي في أراضي هيئة المجتمعات العمرانية

«المجتمعات العمرانية» تعلن تفاصيل الأراضي «الأكثر تميزا» بالمدن الجديدة

«المجتمعات العمرانية» توضح مستندات الحصول على «الرخصة الذهبية»

«المجتمعات العمرانية» تعلن عن تفاصيل الأراضي «المتوسطة» بالمدن الجديدة

أستاذ علوم سياسية: المنصورة الجديدة «درة تاج» المجتمعات العمرانية

تفاصيل إنقاذ جبانة الشاطبي بالإسكندرية من المياه الجوفية بتكلفة 2 مليون جنيه

ارتفاع ضحايا انهيار بئر المياه الجوفية على طريق «قنا – سوهاج» إلى 6 أشخاص

محافظ مطروح يوجه بدراسة استغلال المياه الجوفية في «قارة أم الصغير»

«الري» لـ«يوسف الحسيني»: القيادة السياسية وجهت بسرعة حل مشكلة المياه الجوفية

وزير الري: المياه الجوفية في مصر غير متجددة ونتعامل معها بمنتهى الحرص

الانتهاء من خريطة اكتشاف المياه الجوفية في مطروح
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.