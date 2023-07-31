مع ظهور نتيجة الثانوية العامة، يهتم الأهل بمعرفة مصاريف أكاديمية السادات لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة، كما تقدم السطور التالية كذلك تفاصيل عن الكليات المتاحة فيها، وذلك حتى يتقدم إليها الطلاب الراغبين في الالتحاق بها، وذلك بحسب المُعلن حتى الآن على الموقع الرسمي لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

مصاريف أكاديمية السادات لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة

بالنسبة لمصاريف وشروط الإلتحاق بأكاديمية السادات2023-2024 بعد الثانوية العامة، تكون كالتالي:

زيادة المصروفات الدراسية لطلاب كلية العلوم الإدارية الجدد بمرحلة البكالوريوس «الشعبة العربى والشعبة الإنجليزي» بالمركز الرئيس للأكاديمية بالقاهرة والفروع، وذلك على النحو التالى:

تكون المصروفات الدراسية لطلاب الكلية بالشعبة العربي بالمركز الرئيس للأكاديمية بالقاهرة وفرعي الأكاديمية ببورسعيد والإسكندرية مبلغًا قدره 10 آلاف جنيه.

أما المصروفات الدراسية لطلاب الكلية بشعبة اللغة الإنجليزية بالمركز الرئيس للأكاديمية بالقاهرة مبلغًا قدره 19 ألف جنيه.

وعن المصروفات الدراسية لطلاب الكلية بالشعبة العربي بفرع الأكاديمية بمحافظة المنيا، فهي مبلغ قدره 7 آلاف جنيه.

والمصروفات الدراسية لطلاب الكلية بالشعبة العربي بفرعى الغربية «طنطا» والدقهلية «دكرنس» مبلغًا قدره 6250 جنيهًا.

شروط التقديم لأكاديمية السادات 2023-2024:

- كشف درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

- نسخة أو مستخرج رسمي من شهادة الميلاد

- صورة البطاقة الشخصية

- الكشف الطبي بمعرفة الأكاديمية

- عدد 6 صورة شخصية

- أي متطلبات أخرى تحددها سياسة القبول في الأكاديمية، و يشترط ألا يكون الطالب قد سبق فصله فصلا نهائيا، لأسباب تأديبية من كلية أو معهد علمي آخر.

شروط القبول في أكاديمية السادات

تقبل طلبات التقدم من الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للقبول الذي يحدده مجلس الأكاديمية العلمي، بعد أخذ رأى مجلس الكلية، ويكون القبول من بين الناجحين في اختباري اللغة الإنجليزية والقدرات، والمقابلات الشخصية التي تعقدها الكلية، وغيرها من أساليب التقييم التي يحددها مجلس الأكاديمية العلمي، بعد أخذ رأى مجلس الكلية، وذلك حسب ترتيب الناجحين في الاختبارات أنفة الذكر، وعلى أساس نسبة النجاح في الثانوية العامة وما يعادلها.

ويفصل اختبار اللغة الإنجليزية عن اختبار القدرات، على أن تكون درجة النجاح في اللغة الإنجليزية للشعبة العربي 50% ولشعبة اللغة الإنجليزية 70%، وفي حالة عدم حصول الطالب على النسبة المقررة لشعبة اللغة الإنجليزية يدرس الطالب مقرر لغة إنجليزية إضافي ضمن المقررات الإلزامية له في السنة الأولى.