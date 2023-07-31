بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 وإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة، تنشر «الوطن» في إطار دورها الخدمي، مصاريف الجامعات الخاصة والمصروفات الدراسية، ومنها مصاريف جامعة هليوبوليس لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة.

كليات جامعة هليوبوليس لعام 2023 - 2024

وأوضحت الجامعة في تصريحات لـ«الوطن»، مصاريف جامعة هليوبوليس لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة، مشيرة إلى أنّها تضم 5 كليات تمنح درجات علمية، وهي كلية العلاج الطبيعي، كلية الزراعة الحيوية، كلية الصيدلة، كلية إدارة الأعمال والإقتصاد، وكلية الهندسة.

مصاريف جامعة هليوبوليس لعام 2023 - 2024

وتأتى مصاريف جامعة هليوبوليس لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة، وفق ما أوضحته الجامعة كما يلي.

- مصروفات كلية الصيدلة: 118.275 جنيه.

- مصروفات كلية العلاج الطبيعي: 103 آلاف و275 جنيها.

- مصروفات كلية الهندسة: 77 ألفا و475 جنيها.

- مصروفات كلية إدارة الأعمال والإقتصاد 66 ألفا و775 جنيها.

- مصروفات كلية الزراعة الحيوية: 56 ألفا و75 جنيها.

وأوضحت الجامعة عبر موقعها الرسمي المرفق هنا، المستندات المطلوبة للتقديم، مشيرة إلى أنّ نموذج التقديم 2000 جنيه «غير قابلة للاسترداد»، كما تدفع 8000 جنيه مصري كمصاريف إدارية في السنة الأولى فقط، وتدفع 2275 مصاريف التأمين الصحي، ويمكن الدفع من خلال ما يلي:

فوري

اسم الحساب: جامعة هليوبوليس

رقم الخدمة: 66570

البنك التجاري الدولي

اسم البنك: البنك التجاري الدولي

اسم الحساب: جامعة هليوبوليس

رقم الحساب: 100036436306

سويفت كود: CIBEEGCX188

البنك الأهلي المتحد – مصر

اسم الحساب: جامعة هليوبوليس

رقم الحساب: 0016108107001

سويفت كود: DEIBEGCXXXX