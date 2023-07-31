وزير التعليم: 119 ألف طالب يخوضون امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إنّ امتحانات الثانوية العامة كانت مهمة شاقة للغاية، ولم تكن لتخرج بهذه الصورة المشرفة لولا جهود الدولة كاملة.

وأضاف وزير التعليم خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة، أنّ نسبة النجاح في البنين 80% مقابل 77% للبنات، وأنّ عدد الطلاب الذين لديهم دور ثان 118 ألفا و805 طلاب، في حين أنّ عدد الناجحين 598 ألفا و723 طالبا.

ويشارك أوائل الثانوية العامة 2023، وزير التعليم، في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، حيث من المقرر تكريم أوائل الثانوية العامة 2023.

وانطلق منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة، رسميا، بعد أن اعتمد وزير التعليم نتيجة الثانوية العامة الدور الاول للعام الدراسي 2022-2023، بنسبة نجاح بلغت 78.8%.