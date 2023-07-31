رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وزير التعليم: 119 ألف طالب يخوضون امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة

كتب:

أميرة فكري
01:03 م | الإثنين 31 يوليو 2023
وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إنّ امتحانات الثانوية العامة كانت مهمة شاقة للغاية، ولم تكن لتخرج بهذه الصورة المشرفة لولا جهود الدولة كاملة.

وأضاف وزير التعليم خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة، أنّ نسبة النجاح في البنين 80% مقابل 77% للبنات، وأنّ عدد الطلاب الذين لديهم دور ثان 118 ألفا و805 طلاب، في حين أنّ عدد الناجحين 598 ألفا و723 طالبا.

ويشارك أوائل الثانوية العامة 2023، وزير التعليم، في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، حيث من المقرر تكريم أوائل الثانوية العامة 2023.

وانطلق منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة، رسميا، بعد أن اعتمد وزير التعليم نتيجة الثانوية العامة الدور الاول للعام الدراسي 2022-2023، بنسبة نجاح بلغت 78.8%.

اقرأ المزيد:

الثالثة على الثانوية العامة في مؤتمر وزير التربية والتعليم: أهم لحظة بحياتي

موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

كيف تشاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي؟

موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023
بقلم أميرة فكري