«الداخلية» تضبط المتهم بإنهاء حياة جاره في التجمع الأول

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات باستقباله جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، وبها إصابات وجروح طعنية متفرقة بالجسم، إثر ادعاء مشاجرة.

خلافات مالية بين المتهم والمجني عليه

بالانتقال وسؤال والد المتوفى، اتهم أحد الأشخاص بالتعدي على نجله بالضرب بإستخدام آلة حادة، ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها، والتي أودت بحياته بسبب خلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.