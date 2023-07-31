كل ما تريد معرفته عن مدارس STEM.. نظام الدراسة وشروط القبول

لم تخل قائمة الأوائل الثانوية العامة في أي عام من طلاب مدارس المتفوقين نظام «STEM»، وخلال العام الجاري حصل أدهم محمود حسن فهمي على المركز الأول على مستوى الجمهورية علمي رياضيات بمدارس ستيم في الإسماعيلية، وأيضا حصل الطالب عمر عبد الرحمن على المركز الأول على الثانوية العامة لمدارس steam بشعبة العلمي علوم.

وفي العام الماضي حصل الطالب أسامة محمد سعد فتحي محارم، ابن مدينة الاسكندرية، أول «هاتريك» على مستوى مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وذلك بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية شعبة علمي علوم، بمجموع كلي 633.78 بنظام «stem».

معلومات عن مدارس «stem»

ونتيجة لذلك تستعرض «الوطن» في هذا التقرير كل المعلومات عن مدارس المتفوقين بنظام «stem».

في عام 2011 بدأت الدراسة في مدارس STEM بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ومدرسة المتفوقات فى القاهرة، حيث يبلغ عدد المدارس 19 مدرسة موزعة في محافظات الإسكندرية، وأسيوط، والأقصر، ومحافظة البحر الأحمر، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والقليوبية،وقنا، والشرقية، وبني سويف، والمنوفية، وسوهاج، والمنيا، والفيوم، بحسب ما ذكرته وزارة التربية والتعليم.

تساعد مدارس STEM على إعداد خريجين قادرين على حل المشكلات، والابتكار، والاختراع، والاعتماد على النفس، والتفكير المنطقي، كما أنها تهدف إلى تحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا بما يكشف عن مدى الارتباط بين هذه المجالات، وإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدي.

تقوم مناهج مدارس STEM على التكامل بين المواد المختلفة Integrated Approach، وتصميم نواتج تعلم خاصة بالمدرسة تتماشى مع المعايير القومية والعالمية ووفقا للتحديات الكبرى Grand Challenge.

تنسيق مدارس ستيم 2022 يقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من التعليم الحكومي أو الخاص أو التجريبي أو المدارس الدولية واختبار القبول يتكون من 4 محاور، وهي رياضيات وعلوم ولغة إنجليزية وأسئلة مهارات ذهنية.

شروط القبول بمدارس المتفوقين

هناك عدة شروط للقبول بمدراس المتفوقين والتي منها:

ألا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عن 98% من المجموع الكلي للدرجات.

- أن يكون الطالب حاصلاً على الدرجات النهائية في مادتين على الأقل من مواد (اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم).

- أن يجتاز الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الإدارة التابع لها المدرسة.

- أن يجتاز اختبار التفكير الإبداعي النوعي في العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.

- أن يجتاز اختبار مستوى الذكاء.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.