مصاريف كلية الطب بجامعة الإسماعيلية الأهلية لعام 2023 ومدة الدراسة

اعتمد وزير التربية و التعليم و التعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، مساء أمس، نتيجة الثانوية العامة 2023، وأعلن أسماء العشرة الأوائل لهذا العام في الشعبتين العلمية والأدبية، وكشف في مؤتمر صحفي الآن بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نسب ومؤشرات نتيجة الثانوية العامة، وبدأ الطلاب في البحث عن مصاريف كلية الطب بجامعة الإسماعيلية الأهلية لعام 2023.

مصاريف كلية الطب جامعة الإسماعيلية الأهلية لعام 2023

وأعلنت جامعة الإسماعيلية الأهلية، إنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال أوراق طلاب الثانوية العامة، للتقدم للجامعة، وأوضحت مصاريف كلية الطب بجامعة الإسماعيلية الأهلية لعام 2023، التي بلغت 115 ألف جنيه إلي جانب المصروفات الإدارية، بحسب بيان رسمي لها.

كيفية التقديم لكلية الطب في جامعة الإسماعيلية الأهلية 2023

وبحسب بيان رسمي لجامعة الإسماعيلية الأهلية، فإن مدة الدراسة بالبرنامج خمس سنوات، بالإضافة إلى سنتين امتياز، وتنقسم الدراسة إلى مرحلتين، الأولى (العلوم الأساسية) وتشمل الفرقة الأولى والثانية والمرحلة الإكلينيكية ثلاث سنوات، والثانية تشمل الفرقة الثالثة والرابعة والخامسة، وهي المرحلة النهائية في مرحلة الدراسة بالبكالوريوس، ويمكن التقديم من خلال موقع الجامعة من هنا.

وتنتهي الدراسة في كلية الطب بجامعة الإسماعيلية الأهلية، بحصول الطلاب على درجة بكالوريوس الطب والجراحة بعد اجتيازهم للتقييم النهائي في الأفرع المختلفة للمواد الطبية الإكلينيكية والأساسية، بشكل متكامل على مدى الخمس سنوات مما يتيح للطالب، الفرصة كاملة لدراسة التاريخ الطبيعي للمرض في مراحله المختلفة.

أهداف كلية الطب بجامعة الإسماعيلية الأهلية

وتهدف كلية الطب جامعة الإسماعيلية الأهلية، إلى إعداد أطباء متميزين في سوق العمل محليا ودوليا، قادرين على تطبيق أسس البحث العلمي لحل المشاكل الصحية بالمجتمع، وتخريج أطباء أكفاء قادرين على تقديم الرعاية الصحية على كافة مستوياتها مع التركيز على مستوى الرعاية الصحية الأولية، وربط التعليم الطبي باحتياجات المجتمع الصحية وبالتطورات العلمية الأحدث في مجال الطب.