مصاريف جامعة سيناء لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2023، ومن هنا يبدأ الطلاب وأولياء أمورهم البحث عن مصاريف الجامعات ومنها مصاريف جامعة سيناء لعام 2023 - 2024، مؤكدة أنها مستعدة للعام الدراسي الجديدة بمجموعة من الكليات والتخصصات التي تواكب احتياجات سوق العمل.

مصاريف جامعة سيناء لعام 2023 - 2024، جاءت وفق بيان رسمي من الجامعة، لكلياتها بفرعي القنطرة والعريش، بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وهي كالآتي:

مصاريف جامعة سيناء لعام 2023 - 2024 فرع العريش

- بلغت قيمة مصروفات كلية الصيدلة 64 ألف جنيه

- 88 ألفا و200 جنيه لكلية الأسنان.

- 40 ألفا و600 جنيه لكلية الهندسة.

- 42 ألفا و500 جنيه لكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب.

مصاريف جامعة سيناء لعام 2023 - 2024 فرع القنطرة

- بلغت قيمة مصروفات كلية الصيدلة 70 ألف جنيه.

- 91 ألفا و500 جنيه لكلية الأسنان.

- 68 ألفا و500 جنيه لكلية العلاج الطبيعي.

- 44 ألف جنيه لكلية الهندسة.

- 55 ألف جنيه لكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب الألي.

- 24 ألفا و500 جنيه لكلية إدارة الأعمال.

- 24 ألفا و500 جنيه لكلية الإعلام الشعب الإنجليزية.

الأوراق المطلوبة للتقديم لجامعة سيناء

تشمل الأوراق المطلوبة للتقديم لجامعة سيناء، أصل شهادة الميلاد الرقمية ونسختين منه و6 صور شخصية مقاس «4 * 6»، ونموذج 2 جند للذكور من الجنسية المصرية، ونموذج 6 جند للذكور برقم عسكري.

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

في سياق متصل، أتاحت «الوطن» عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، ويمكن الحصول عليها بسهولة بمجرد كتابة رقم الجلوس تظهر بيانات الطالب كالاسم والإدارة التعليمية والمجموع بالنسبة المئوية والدرجات، وذلك بعد أن اعتمدها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أمس، مهنئا الأوائل، ومشددا على جميع الطلاب بضرورة الاهتمام بتنمية المهارات والاستعداد بشكل جيد لاحتياجات سوق العمل.