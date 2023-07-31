مصاريف جامعة سيناء 2023-2024 والكليات المتاحة.. اعرف التفاصيل

يتطلع الطلاب وأولياء أمورهم في سيناء لمعرفة مصروفات الدراسة الجامعية وتنسيق الجامعات، ومن بينها مصاريف جامعة سيناء 2023-2024 والكليات المتاحة، للشعب علمي علوم أو علمي رياضة أو أدبي، خاصة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم.

مصاريف جامعة سيناء 2023-2024 والكليات المتاحة

وتستعرض «الوطن» مصاريف جامعة سيناء 2023-2024 والكليات المتاحة، خلال السطور التالية، للعام الدراسي المقبل كما يلي:

- مصروفات كلية الصيدلة 64 ألف جنيه.

- 88 ألفا و200 جنيه لكلية الأسنان.

- 40 ألفا و600 جنيه لكلية الهندسة.

- 42 ألفا و500 جنيه لكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب.

مصاريف جامعة سيناء لعام 2023-2024.. فرع القنطرة

كما جاءت مصاريف جامعة سيناء لعام 2023-2024 فرع القنطرة، كالتالي:

- مصروفات كلية الصيدلة 70 ألف جنيه.

- 91 ألفا و500 جنيه لكلية الأسنان.

- 68 ألفا و500 جنيه لكلية العلاج الطبيعي.

- 44 ألف جنيه لكلية الهندسة.

- 55 ألف جنيه لكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب الآلي.

- 24 ألفا و500 جنيه لكلية إدارة الأعمال.

- 24 ألفا و500 جنيه لكلية الإعلام الشعب الإنجليزية.