بعد ساعات قليلة.. اعتماد نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 بالدقهلية

ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال في محافظة الدقهلية 2023، إذ يتم مراعاة الكثافة وبعض الشروط منها ألا يقل عمر الطفل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات وكذلك الشروط تنطبق على الصف الأول الابتدائي.

اعتماد نتيجة تنسيق رياض الأطفال غدا بالدقهلية

وقال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه سيتم اعتماد نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 غدا الثلاثاء بتاريخ واحد شهر أغسطس المقبل، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، ومن شروطها أن لايقل عمر الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال عن 4 سنوات، وللصف الأول الابتدائي أن لا يقل عمره عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات وأنه يتم تنسيق الطلاب عن طريق مديرية التربية والتعليم في المحافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها لكن هناك فرصة لقبول طفل بداية من عمر الـ 5 سنوات وبعد اعتماد النتيجة سيتم فتح الرابط المخصص لنتيجة التنسيق.

التسجيل لرياض الأطفال

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية في بيان أن التسجيل لرياض الأطفال 2033، أن التقديم يكون إلكترونيا عبر بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.