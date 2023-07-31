منح للدراسة خارج مصر 2023 لطلاب الثانوية العامة بعد ظهور النتيجة

تزامنا مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، ظهر اليوم؛ سارع الطلاب للبحث عن كيفية الدراسة في الخارج، لكن قد يعوقهم تكاليف الدراسة المرتفعة بالخارج، وبالتالي يبحث الطلاب عن منح للدراسة خارج مصر 2023.

منح للدراسة خارج مصر 2023

وتستعرض «الوطن»، أكبر قدر من المعلومات حول منح للدراسة خارج مصر 2023، في مختلف الدول، ومنها دول أعلنت عن تقديم منح مجانية لمختلف المراحل الدراسية، ومنها كندا، وتركيا، وماليزيا، وتايوان، وغيرها من المنح الدراسية الممولة في مختلف دول العالم.

منح مجانية في كندا

وهناك أكثر من جهة ومؤسسة أكاديمية في كندا، تساعد الطلاب على دراسة مختلف التخصصات الجامعية من خلال المنح الدراسية الممولة بالكامل، وأهمها:

منح جامعة كونكورديا، منح جامعة وينيبيغ، منح جامعة براندون، منح جامعة ساسكاتشوان، منح جامعة فيكتوريا، منح جامعة كارلتون، منح جامعة ميموريال في نيوفاوندلاند، منح جامعة جيلف، منح جامعة وندسور، منح جامعة بروك، منح جامعة ماكجيل، منح جامعة ألغوما، منح جامعة يورك، منح جامعة ريجينا، منح جامعة تورنتو، منح جامعة كوينز، منح جامعة سيمون فريزر، منح جامعة دالهوزي، منح جامعة مانيتوبا.

شروط منح الدراسة في الخارج 2023

وتشترط تلك المنح شهادة إتقان اللغة الإنجليزية، وإذا كنت قد أكملت تعليمك السابق في معهد أو مؤسسة يُدرس باللغة الإنجليزية، فإنه يمكنك الحصول على هذا الخطاب من الجهة المسؤولة، ومن ثم استخدامه في الترشح للالتحاق بإحدى المنح الدراسية الكندية 2023 كإثبات على إجادة اللغة الإنجليزية.

وإذا لم يكن لديك IELTS أو TOEFL أو شهادة إتقان اللغة الإنجليزية، فيمكنك التقدم بطلب للحصول على برنامج ESL (اللغة الإنجليزية كلغة ثانية) لمتابعة التعليم الإضافي في كندا. مدة هذا البرنامج 6 أشهر، ومن خلال تعلم بضعة كلمات بسيطة سوف تتعلم اللغة الإنجليزية في كندا، وبعد ذلك يمكنك متابعة تعليمك الفعلي في كندا.

منح دراسية مجانية خارج مصر

كما تقدم تركيا عدد من المنح المجانية للدراسة خارج مصر في مجالات متنوعة المنح التركية، منحة البنك الإسلامي للتنمية، معهد يونس امري، منحة TUBITAK، جامعة إسطنبول، منحة جامعة كوتش، جامعة سابانجي للطلاب الدوليين، منحة جامعة بيلكنت للطلاب الدوليين، جامعة الشرق الأوسط التقنية للطلاب الدوليين، منحة جامعة أنقرة، منح وقف الديانة التركي، المنح الإسلامية في تركيا، برنامج المنح الدراسية Türkiye Africa، منحة جامعة Kadir Has، منح جامعة الشرق الأدنى، منحة جامعة ألتينباس، المنح البحثية التركي، برنامج منحة النجاح، المنح الدولية الخاصة بجامعة OSTiM التقنية في تركيا، المنح الدولية الجزئية للطلاب الجامعيين في جامعة قبرص الغربية في تركيا، برنامج اللغة التركية للأكاديميين والموظفين العموميين، منحة الاتحاد الدولي في تركيا للذكاء الاصطناعي DeepMind.

كما يوجد عدد من الجامعات لا تشترط IELTS، منها: جامعة اسطنبول ميديبول، جامعة اسطنبول الزعيم، جامعة اسطنبول أيدن، جامعة بيكنت، جامعة بهجيشهر، جامعة الفاتح سلطان محمد، جامعة باشكنت، جامعة أوفوك، جامعة أتيليم، جامعة كانكايا.