مايا مرسي تهنئ طالبات الثانوية العامة الناجحات: «لتكن أحلامكن حدودها السماء»

هنأت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الطلاب والطالبات الناجحين في الثانوية العامة، وأبدت إعجابها الشديد بالمستويات التي أظهرها الطلاب من المكفوفين والدمج المجتمعي، معربة عن فرحتها بهم قائلة «فرحتوا القلوب»، ووجهت التحية والتقدير لأهالي الطلاب على تشجيعهم لأولادهم في الفترة الماضية.

مايا مرسي للطلاب: فرحتوا القلوب

وقالت مرسي، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية «فيسبوك»: «ألف مبروك لبناتنا وأولادنا الأوائل في الثانوية العامة في شُعبِها المختلفة وعلى مستوى المكفوفين والدمج التعليمي، فرحتوا القلوب».

وأضافت أن النجاح بداية الطريق لنجاحات أكبر ومستقبل مفتوح، وحثت الفتيات على الأحلام والطموحات قائلة «احلموا يا بنات وفلتكن أحلامكن حدودها السماء».

شكر وتقدير

ووجهت رئيس المجلس القومي للمرأة، التحية والتقدير لأهالي الطلاب والطالبات قائلة: «كل التحية والتقدير لكل أم وأب كانوا جزءا من نجاح بناتهم وأولادهم وتفوقهم من رعاية ودعم واهتمام وتشجيع».

ويذكر أن وزير التربية والتعليم أعلن ظهر اليوم، عن نتائج الثانوية العامة، وأعلن أسماء الأوائل في الشهادة الثانوية العامة، بعد ترقب كبير من الأهالي والطلاب بعد امتحانات الثانوية العامة.