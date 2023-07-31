فيلم «المرهقون» يفوز بجائزة «أفضل سيناريو» بمهرجان ديربان السينمائي الدولي

يستمر الفيلم اليمني «المرهقون» للمخرج عمرو جمال، في حصد الجوائز الدولية، بعدما اقتنص جائزته الخامسة، أمس الأحد، في ختام فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان ديربان السينمائي الدولي بجنوب أفريقيا، إذ حصل على جائزة أفضل سيناريو، الذي اشترك في كتابته عمرو جمال ومازن رفعت.

مسيرة الفيلم السابقة في المهرجانات الدولية؛ شهدت تتويجه بجائزتي لجنة التحكيم لأفضل إخراج وأفضل سيناريو من مهرجان فالنسيا السينمائي الدولي بإسبانيا، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل فيلم روائي في مهرجان تايبيه السينمائي بتايوان.

فيلم المهرجان عرض في مهرجان برلين

وقبل ذلك في عرضه العالمي الأول بمهرجان برلين السينمائي الدولي، كان الفيلم قد فاز بجائزة منظمة العفو الدولية، كما حصل على المركز الثاني كأفضل فيلم روائي في قسم البانوراما، بتصويت الجمهور، الذي يشارك فيه أكثر من 20 ألف زائر ممن حضروا دورة هذا العام من المهرجان، وهو أول فيلم يمني يشارك في المهرجان منذ تدشينه.

فيلم «المرهقون» يوثق أحداثا حقيقة في اليمن

ويستند المرهقون على أحداث حقيقية في عدن باليمن عام 2019، إذ تتبع القصة معاناة زوجين وأطفالهما الثلاثة بعد خسارة الأب والأم لعملهما جراء أزمة اقتصادية تمر بها الدولة.

وبعد اكتشاف الأم، حملها في الطفل الرابع، يحاول الأبوان إيجاد طريقة للإجهاض رغم موقف مجتمعهما المحافظ تجاه هذا الأمر، مما يجبر العائلة على اتخاذ قرارات صعبة للنجاة من هذا المأزق.

وكان الفيلم قد نال استحسانًا نقديًا وجماهيريًا، إذ استقبله جمهور برلين بجولة تصفيق استمرت عدة دقائق بعد عرضه في المهرجان.

وكتب الناقد جوناثان رومني، في موقع سكرين دايلي، «ما يميز الفيلم هو أسلوب السرد الدقيق للمخرج عمرو جمال، إذ لا تشوب القصة أي زوائد، مما يمنح الفيلم إيقاعًا مشدودًا».

ووصف رومني الفيلم أيضًا بأنه «عمل درامي متماسك»، كما كتب الناقد جاي وايسبرج عبر موقع The Film Verdict، «يقدم الفيلم لوحة رائعة وبسيطة لكنها شديدة التأثير عن حكاية أسرة يمنية»، ووصف الناقد ماتيو جاللي، عبر موقع Close up، الفيلم قائلًا: «فيلم مؤلم ولكن يتم حكيه بهدوء رصين، دون أي مبالغات لإثارة الشفقة».

المرهقون إنتاج مشترك بين اليمن والسودان والسعودية، ومن إخراج وإنتاج عمرو جمال، وشارك في كتابة السيناريو، مع مازن رفعت ويشارك في إنتاج الفيلم محسن الخليفي بالإضافة لمحمد العمدة وأمجد أبو العلاء، وبطولة خالد حمدان وعبير محمد وسماح العمراني وأوسام عبد الرحمن.

وتتولى MAD Solutions حقوق توزيع ومبيعات الفيلم في العالم العربي، فيما تتولى شركة Films Boutique المبيعات الدولية.

ويعد الفيلم ثاني فيلم روائي طويل للمخرجة، بعد فيلمها الأول «عشرة أيام قبل الزفة» (2018)، وكان أول فيلم روائي طويل يعرض جماهيريًا في اليمن بعد ثلاثة عقود من اختفاء السينما في اليمن، وفاز بالعديد من الجوائز المهمة، منها جائزة الجمهور في مهرجان سان دييغو السينمائي الدولي بأميركا، وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة وغيرهم.