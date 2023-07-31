جدول انقطاع الكهرباء بقنا الجديد في أغسطس 2023.. 9 مراكز

كشف بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء عن تفاصيل جدول انقطاع الكهرباء في محافظة قنا خلال شهر أغسطس 2023 حيث صدر اليوم الجدول الذي تضمن خطة تخفيف أحمال الكهرباء وتنفيذه بداية من الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء في أنحاء المحافظة.

تستعرض «الوطن» تفاصيل جدول انقطاع الكهرباء في قنا الجديد أغسطس 2023 الذي يبدأ غدا الثلاثاء، حيث أعلنت مجلس الوزراء وديوان عام محافظة قنا، تفاصيل الجدول والمناطق والمواعيد المقررة لتخفيف أحمال الكهرباء بها بقرى ومدن المحافظة.

جدول انقطاع الكهرباء في قنا الجديد أغسطس 2023

وأكد ديوان عام محافظة قنا، في بيان رسمي اليوم، الاثنين جدول انقطاع الكهرباء في محافظة خلال شهر أغسطس والمواعيد بحسب كل منطقة، ويمكنك معرفة ذلك من خلال هذا الرابط من هنا.

وكلف محافظ قنا، رؤساء المدن والمراكز والوحدات القروية بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء علي تنفيذ جدول تخفيف الأحمال، وفي حالة وجود مخالفة في تطبيق الجدول يمكن التواصل مع غرفة عمليات محافظة قنا لتقديم الشكوى أو تقديم الشكاوي عن قطع التيار الكهربي من خلال الاتصال بشركة الكهرباء لتوزيع الكهرباء رقم الخط الساخن 121.