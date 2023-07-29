طارق الدسوقي من العريش: أجهز لعمل مسرحي يتحدث عن بطولات أهل سيناء

أعرب الفنان طارق الدسوقي عن سعادته لوجوده على سيناء، لعرض مسرحية «أشهد يا زمان»، والتي قام ببطولتها، مع الفنانة حنان شوقي، ونخبة كبيرة من الفنانين، بقصر ثقافة العريش.

طارق الدسوقي: أشعر بسعادة لتقديمي عرض مسرحي في العريش

وقال طارق الدسوقي في حديثه لـ«الوطن»: «هذه هي المرة الثانية التي أجيء فيها إلى العريش، فقد أتيت منذ 20 عاما لتمثيل مسلسل في حي الفواخرية بوسط المدينة، وهذه هي المرة الثانية، وقد حضرت لتقديم عرض مسرحية أشهد يا زمان وأشعر بسعادة كبيرة على حسن الضيافة، والأمن والأمان وروعة المكان في سيناء».

وأضاف «الدسوقي»: «أنني أنوي عمل مسرحية جديدة تتحدث عن بطولات أهل سيناء الشرفاء، الذين عانوا كثيرا، وتحدوا الإرهاب، وسوف أستعين بالأدباء والمفكريين من أهل سيناء، وسوف أزور رفح والشيخ زويد ووسط سيناء، وأرتوي من كل شبر من رمال سيناء، التي تطهرت بدماء الشهداء».

تابع «الدسوقي»: «سوف أنقل صورة عظيمة للشعب المصري، عن أهل سيناء وحفاوة الاستقبال والأمن والأمان الذي وجدناه، سيناء قدمت تضحيات فكانت النتيجة هي ما نحن فيه اليوم».

ختام عرض مسرحية «أشهد يا زمان»

وكان أسدل الستار فجر اليوم على مسرحية «أشهد يا زمان»، والتي أقيمت بقصر ثقافة العريش، برعاية حزب حماة الوطن، بحضور الأدباء والمفكرين، وهيئة التدريس من جامعتي العريش وسيناء، والجهات الشعبية والتنفيذية وشيوخ القبائل، وعدد كبير من أهالي سيناء، والتي نالت استحسان الجميع، لما أجابت فيه عن أسئلة كثيرة كانت تدور بخلد المواطن المصري.