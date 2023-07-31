انطلاق قافلتين دعويتين للأزهر والأوقاف إلى محافظتي شمال وجنوب سيناء

تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي شمال سيناء (رفح 2 والشيخ زويد)، وجنوب سيناء (الطور)، يوم الجمعة المقبلة، وذلك في إطار في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة،

انطلاق قوافل متخصصة في عناية الإسلام بالنشء

وفي وقت سابق، كانت قد انطلقت قافلتين مطلع الشهر الجاري إلى المنطقة ذاتها، وضمت خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: عناية الإسلام بالنشء، وكان العلماء من المحاضرين في مجمع البحوث الإسلامية، ووزارة الأوقاف بالإضافة إلى دعاة وخطباء للجوامع التابعة لوزارة الأوقاف.

تفاصيل القافلتين الدعويتين

وتضم كل قافلة منهما عشرة علماء: خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: «الحمد في القرآن والسنة»، وذلك على النحو التالي: