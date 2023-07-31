أعلن مجلس الوزراء، اليوم، جدول انقطاع الكهرباء في محافظة بني سويف أغسطس 2023، وخطة تخفيف أحمال الكهرباء في مختلف القرى والمدن في المحافظة، التي تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهر غدا الثلاثاء في كافة أنحاء المحافظة، وفق إجراءات تكفل تخفيف الأحمال على كافة القرى والمدن.

جدول انقطاع الكهرباء في بني سويف الجديد أغسطس 2023

تستعرض «الوطن» تفاصيل جدول انقطاع الكهرباء في بني سويف الجديد أغسطس 2023 الذي يبدأ غدا الثلاثاء، حيث أعلنت مجلس الوزراء وديوان عام بني سويف، تفاصيل الجدول والمناطق والمواعيد المقررة لتخفيف أحمال الكهرباء بها بقرى ومدن المحافظة.

تفاصيل جدول انقطاع الكهرباء في بني سويف الجديد أغسطس 2023

وأكد ديوان عام محافظة بني سويف، إن محافظ بني سويف كلف رؤساء المدن والمراكز والوحدات القروية بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء على تنفيذ جدول انقطاع الكهرباء في بني سويف الجديد أغسطس 2023، وفق ما أعلنه مجلس الوزراء، يمكن الاطّلاع على جدول تخفيف الأحمال في محافظة بني سويف من هنا.

محافظ بني سويف يراجع إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت الحكومية

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعا، لمراجعة تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمنشآت الحكومية خلال ساعات العمل الرسمية، وضبط أجهزة التكييف بحيث ألا تقل عن 25 درجة، والالتزام بغلق الإنارة الداخلية للمباني عقب انتهاء المواعيد، واستمرار تنفيذ تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة بالشكل الأمثل وبحسب النسبة المقررة.