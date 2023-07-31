تفاصيل حفل مدحت صالح وريهام عبدالحكيم بالعلمين.. يتضمن أغنيات تراثية

تتواصل الليالي الساحرة في مدينة العلمين الجديدة، إذ تنطلق الخميس المقبل، فعاليات الأسبوع الثالث من المهرجان في نسخته الأولى الذي يتضمن 3 حفلات غنائية من العيار الثقيل تشمل جميع ألوان الغناء بأصوات متميزة من مصر والوطن العربي، طيلة أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين على مسرحي سمارت، والعلمين أرينا.

الحفل يقام على مسرح سمارت العلمين

الحفل الأول من المقرر أن يقام الخميس المقبل، وهو يجمع الثنائي الناجح الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم، اللذين اعتادا خلال السنوات الماضية الغناء سويا في جميع الحفلات الغنائية.

مدحت وريهام يقدمان حفلات صوت السينما

واشتهر مدحت وريهام، بتقديم حفلات بعنوان صوت السينما، والتي قدما منها حفلا مؤخرا بدار الأوبرا المصرية، وسيكون الحفل به نصيب كبير من إحياء التراث الفني والثقافي المصري والعربي، من خلال تقديم أغنيات تراثية لعبد الحليم حافظ وأم كلثوم.