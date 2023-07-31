هل يشكل الذكاء الاصطناعي تهديدا للبشرية؟.. تقرير يكشف التفاصيل

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية مارينا المصري، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «لماذا يشكل الذكاء الاصطناعي تهديدا للبشرية؟».

خطورة تطوير الذكاء الاصطناعي

وجاء في التقرير، أن للذكاء الاصطناعي جانبا مظلما، رغم دوره الإيجابي في تطوير الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للبشر، إذ توالت التحذيرات من مخاطر تطوره بشكل متسارع، وتأثيره السلبي على الأمن القومي للدول.

وذكر التقرير، أن التحذيرات جاءت هذه المرة في تصريحات 3 من قادة الذكاء الاصطناعي المؤثرين، أثناء شهادتهم بجلسة استماع في الكونجرس الأمريكي، بشأن خطورة تطوير الذكاء الاصطناعي، وأن يتحول إلى خطر محدق يضاهي خطر الإرهابيين، الذين يستخدمون التكنولوجيا في صناعة الأسلحة البيولوجية.

فقدان السيطرة على الذكاء الاصطناعي

وانعقدت هذه الجلسة، بعد أيام من تقديم شركات تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، التزامات طوعية للبيت الأبيض، من أجل تنفيذ تدابير تجعل هذه التكنولوجيا المتطورة أكثر أمانا.

يوما بعد يوم، تتصاعد المخاوف من أن يتجاوز الذكاء الاصطناعي الذكاء البشري، ويخرج عن سيطرة الإنسان، لا سيما في ظل تطور الأنظمة التكنولوجية الحديثة، في صناعة تطوير روبوتات الدردشة الآلية، وإمكانية استخدامها في تطوير أسلحة بيولوجية فتاكة.