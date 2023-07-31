جدول انقطاع الكهرباء في دمياط أغسطس 2023.. يشمل المدن والقرى

كشفت رئاسة مجلس الوزراء جدول انقطاع الكهرباء في دمياط الجديدة أغسطس 2023 والذي يشمل مختلف القرى والمدن والمناطق بالمحافظة، حيث إنّه من المقرر أن تشهد كل منطقة انقطاع الكهرباء لمدة ساعة واحدة بدءًا من غدٍ الثلاثاء الموافق 1 أغسطس وحتى نهاية الشهر، وذلك بهدف تخفيف أحمال الكهرباء التي ارتفعت بصورة كبيرة مؤخرًا جراء زيادة استخدام التكييفات والمراوح للتخفيف من ارتفاع حرارة الجو.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل جدول انقطاع الكهرباء في دمياط الجديد أغسطس 2023، بالإضافة مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في كل قرية ومدينة بمختلف أرجاء المحافظة، فضلًا عن طول فترة الانقطاع.

جدول انقطاع الكهرباء في دمياط الجديد أغسطس 2023

ويكشف جدول انقطاع الكهرباء في دمياط الجديدة أغسطس 2023 مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في مختلف قرى ومراكز محافظة دمياط، حيث يبدأ انقطاع الكهرباء في مناطق المجموعة الأولى بدءًا من 12:00 ظهرًا وحتى 1:00 ظهرًا، يليها مناطق المجموعة الثانية والتي تشهد انقطاع الكهرباء بدءًا من الساعة 1:00 وحتى 2:00 ظهرًا.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في دمياط

ويمكن لأهالي وسكان مختلف المناطق والقرى والمدن بمحافظة دمياط، معرفة خريطة انقطاع الكهرباء طوال شهر أغسطس، فضلًا عن موعد تخفيف أحمال الكهرباء، ومدة الانقطاع، وموعد عودتها من خلال الضغط هنا.

خريطة تخفيف الأحمال

وبحسب جدول انقطاع الكهرباء في دمياط الجديدة أغسطس 2023، فإنّه من المقرر أن يبدأ انقطاع الكهرباء في مناطق المجموعة الثالثة بدءًا من الساعة 2:00 ظهرًا ويستمر حتى الساعة 3:00 ظهرًا، وذلك في مختلف قرى ومدن مراكز كفر سعد، وفارسكور، وكفر البطيخ، ودمياط كما هو موضح في الجدول.

ساعة واحدة طول فترة الانقطاع

وكشف جدول انقطاع الكهرباء في دمياط الجديدة أغسطس 2023 عن انقطاع الكهرباء لمدة ساعة واحدة فقط في كل قرية ومركز على مدار الـ 24 ساعة بهدف تخفيف أحمال الكهرباء التي ارتفعت كثيرًا بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، والاعتماد على أجهزة التكييف والمراوح بمختلف أنواعها، ومبردات الهواء للتخفيف من حدة الجو.