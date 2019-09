وافق مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، على تدريس اللغة الإندونيسية، كـ"لغة ثانية" في كلية اللغات والترجمة، لحين اكتمال المقومات لإنشاء قسم مستقل.

من ناحية أخرى، أعلنت الجامعة، تنظيم عدة ورش تثقيفية للتعريف بالنشر الدولي للأبحاث في المجلات العلمية.

وأوضح المركز الإعلامي للجامعة، أن الورش تعقد بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، والناشر الدولي IOP، حيث ستبدأ الورشة المقبلة بعنوان "How to get published workshop"، الساعة 10 من صباح يوم 7 من أكتوبر المقبل، في قاعة المؤتمرات بكلية العلوم بنين بالقاهرة، تليها ورشة أخرى يوم 9 من الشهر ذاته بفرع الجامعة في أسيوط.

وأشار إلى أن الورشة ستناقش العديد من الموضوعات التي تخص النشر العلمي للأبحاث في المجلات العالمية، والتعرف على كل الخطوات والإجراءات حتى قبول البحث، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ومواكبة الدولة في خطتها من أجل وضع الجامعات المصرية في مرتبة متقدمة من حيث التصنيف على مستوى العالم.