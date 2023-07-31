قيادي بحركة فتح: الاحتلال الإسرائيلي هو المستفيد الأول من استمرار الانقسام

وجه الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، والقيادي بحركة فتح، الشكر لمصر على الاهتمام بالقضية الفلسطينية، واستضافة مؤتمر الفصائل الفلسطينية، قائلاً: «نشكر مصر على اهتمامها بالقضية، وهذا ما تعودنا عليه من استضافة الفصائل لحل أزمة الخلاف».

مصر أكثر الدول اهتماماً بالقضية الفلسطينية

وأكد الدكتور أيمن الرقب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، مساء اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي هو المستفيد الأول من استمرار الانقسام والخلافات السياسية بين الفصائل الفلسطينية، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تحدث مراراً عن أن ما يحدث يصب في مصلحة إسرائيل.

الرقب: الأزمة عميقة وندفع ثمن الانقسام

وتابع القيادي في حركة فتح قائلاً: «يكفى ما سقط من دماء، وتهويد للقدس بشكل متسارع، ورغم ذلك كل الفصائل لم تتجاوز الخلافات، رغم التهديدات، والتاريخ سيلعن كل من أضاع فرصة التواصل»، واختتم بقوله: «نشكر مصر التي اهتمت بالقضية الفلسطينية أكثر من بعض الفصائل، وقلوبنا شتى، وندفع ثمن ما يحدث على الصعيد الوطني، والأزمة عميقة».