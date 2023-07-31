وكيل «تشريعية النواب» يثمن تبرع المتحدة بعائد مهرجان العلمين لحياة كريمة

ثمن النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، الدور الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في دعم مبادرة حياة كريمة، لا سيما وأنها تعد أبرز المبادرات التي ساهمت في تشكيل حياة كثير من الأسر المصرية البسيطة وأهالينا بالمناطق العشوائية.

وقال النائب إيهاب الطماوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التبرع بصافي عوائد مهرجان العلمين لمبادرة «حياة كريمة» يعزز فكرة المشاركة المجتمعية، ويؤكد أن الشركة المتحدة تسير في طريق البناء والتنمية داخل الجمهورية الجديدة.

الطماوي: المتحدة تسير في طريق البناء والتنمية

وأوضح أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ساهمت في إبراز الجهود التي تحققت داخل مدينة العلمين، وذلك بعد إطلاقها مهرجان العلمين في دورته الأولى بداية الموسم الصيفي.

وقال إن مهرجان العلمين له أهداف عدة، ويأتي في مقدمتها الترويج للسياحة المصرية ووضع مدينة العلمين على خارطة السياحة المصرية والعالمية.

المتحدة تعلن تبرعها بعوائد مهرجان العلمين لحياة كريمة

يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت تبرعها بصافي عوائد مهرجان العلمين لمبادرة «حياة كريمة».