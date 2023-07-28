العالم يدخل مرحلة الغليان.. الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع غير مسبوق في الحرارة

ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن موجات الحر ستستمر في الارتفاع خلال الأيام المقبلة، موضحا أن مرحلة الحر قد انتهت وبدأ الآن «عصر الغليان العالمي» وذلك ما هو إلا البداية فقط.

وفي الوقت نفسه، تستمر موجة الحر في ابتلاء مناطق واسعة من أمريكا وأوروبا وأجزاء من شمال إفريقيا، على الرغم من أن درجات الحرارة وصلت إلى 40 درجة مئوية في بعض الأماكن، إلا أن الرقم القياسي الأوروبي 48.8 درجة مئوية.

درجات الحرارة في أمريكا

من جانبها، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم، إن موجة الحر الشديدة التي اجتاحت جنوب الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأربعة الماضية، امتدت إلى السهول الكبرى والغرب الأوسط ووسط المحيط الأطلسي والشمال الشرقي، مما وضعت حوالي 190 مليون أمريكي تحت تنبيهات استشارية بشأن الحرارة، بحسب ما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تستمر ارتفاع شديد في درجات الحرارة حتى غدًا، كما أن يومي الجمعة والسبت سيكونا أكثر أيام الصيف حرارة حتى الآن.

وذكرت خدمة الطقس الوطنية أن الحرارة والرطوبة القمعية ستتصاعد في منطقة مدينة نيويورك حتى يوم السبت، حيث تشهد أجزاء من المدينة قيمًا محتملة لمؤشر الحرارة تصل إلى 102F أي ما يعادل 39 درجة مئوية، وسجلت في أماكن أخرى 43 درجة مئوية.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا

اجتاحت حرائق الغابات جزر رودس وكورفو وإيفيا اليونانية وضربت البر الرئيسي في الأيام الأخيرة، مما أجبر الآلاف من السكان المحليين والسياح على الفرار من منازلهم ومجمعاتهم الفندقية، بحسب ما ذكرته مجلة «newscientist».

وقالت خدمة مراقبة الأقمار الصناعية في الاتحاد الأوروبي، كوبرنيكوس، أن الوضع في جزيرة صقلية الإيطالية «يزداد سوءًا»، مع اكتشاف ما يقرب من 50 حريقًا وتوقع «انبعاثات كربونية كبيرة» في الأيام المقبلة.

وشهد هذا الأسبوع أعلى درجات حرارة مائية مسجلة على الإطلاق في البحر الأبيض المتوسط، حيث بلغ المتوسط اليومي لدرجة حرارة سطح البحر 28.71 درجة مئوية.

ويتوقع العلماء عادة أن تبلغ درجات الحرارة في البحر الأبيض المتوسط ذروتها في وقت لاحق من الصيف، وهذا يعني أن درجات الحرارة المرتفعة ممكنة الشهر المقبل.

وفي تركيا، يعمل فريق الإطفاء على إخماد حرائق الغابات التي اندلعت بالقرب من منتجع كيمير في مدينة أنطاليا، وأفاد مكتب حاكم المدينة في بيان صادر عنه بأن الحريق انتشر بسرعة عبر الغابات نظراً لنشاط الرياح وانخفاض نسبة الرطوبة، مما أثار خوف الناس، لأن هذا هذا الحادث الأول من نوعه الذي يتعرض فيه سكان المنطقة لحرائق الغابات التي وصلت إلى احتراق 400 هكتار.

درجات الحرارة في أفريقيا

ومن بين البلدان الأكثر تضررا في شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، وحرائق الغابات، وانقطاع التيار المستمر للطاقة، تجعل الوضع معقدًا للغاية، حيث أثرت الحرائق في المنطقة المغاربية على آلاف الهكتارات، وشردت مئات السكان وقتلت عشرات الأشخاص.

وتسببت موجة الحر في الجزائر في استمرار حرائق الغابات، مما تسببت في مصرع 34 شخصاً بينهم 10 أفراد الجيش الموجودين في ولاية بجاية شرق العاصمة الجزائرية، ومن المرجح أن تستمر ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين القادمين.

وفي تونس وصلت عدد الحرائق إلى 20 حريق بولايات باجية وجندوبة ونابل وبنزرت والقيروان وسليانة والقصرين، ولكن أعلنت السلطات اليوم أنها استطاعت أن تسيطر على الحرائق.

ارتفاع درجات الحرارة في آسيا

وصلت درجة الحرارة في العاصمة السعودية الرياض يوم الجمعة إلى 46 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تنخفض بدرجة واحدة لتصل إلى 45 درجة مئوية يوم السبت.

وفي العراق، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى يوم السبت في مدن بغداد وبابل والأنبار والمثنى إلى 48 درجة مئوية، وفي مدن كربلاء والنجف وميسان والناصرية إلى 49 درجة مئوية وفقًا لتقرير وكالة الأنباء العراقية «واع».