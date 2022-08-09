توقعات تنسيق الكليات 2022.. 91.73% للطب و89.53% للصيدلة

أعلن مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انتهاء الاستعدادات النهائية، لبداية تنسيق الكليات 2022، إذ ستبدأ المرحلة الأولى يوم الخميس المقبل الموافق 11 أغسطس الجاري، بحد أدنى لشعبة علمي علوم بمجموع درجات 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، وشعبة علمي رياضة بمجموع 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، والشعبة الأدبية بمجموع 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر، حيث سيتم قبول ما يقرب من 117 ألفا و758 طالبا في المرحلة الأولى.

توقعات بارتفاع الحد الأدني لكليات القطاع الطبي

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن توقعات تنسيق الكليات 2022، تشير إلى ارتفاع الحد الأدني لكليات القطاع الطبي عن العام الماضي، وذلك بعد تحليل نتيجة الثانوية العامة 2022، موضحًا أن التحليل الإحصائي حصول أكثر من 18 ألفا و500 طالبا بالشعب العلمية (علمي علوم) على 90% فما فوق، ما يؤكد ارتفاع الحدود الدنيا لكليات القمة للقطاع الطبي عن العام الماضي.

وأكد المصدر، أن توقعات تنسيق الكليات 2022، تشير إلى أن المؤشرات الأولية وليست النهائية، ستكون بحد أدني طبقا للتحليل الإحصائي 91.73% للطب البشري، و91.24% لطب الأسنان، و89.53% للصيدلة، و88.78% للعلاج الطبيعي، و81.4% لكلية العلوم، و86.6% للطب البيطري، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من التنسيق ستبدأ يوم الخميس المقبل، وسط إجراءات مشددة ضد كورونا.

توقعات تنسيق الكليات 2022.. 80.87% للهندسة و93.1% لهندسة البترول

وأوضح المصدر، أنه وفقا لتحليل إحصائية نتيجة الثانوية العامة 2022، الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومقارنة بالأعداد المتوقع قبولها بكليات قطاع الهندسة والتي تقدر بحوالي 17 ألف طالب وطالبة، فإن توقعات تنسيق الكليات 2022 علمي رياضة، ستكون المؤشرات الأولية وليست النهائية بحد أدني 80.87% للهندسة، و93.1% لهندسة البترول، و86.12% للحاسبات والمعلومات.

إجراءات صارمة داخل معامل التنسيق لمواجهة كورونا

وأشار المصدر، إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي بالتسيق مع الجهات المعنية، ستقوم بتنفيذ إجراءات صارمة داخل معامل التنسيق، تزامنا مع أول أيام المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالكليات، لمواجهة كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على أعمال التنسيق، حيث أن المرحلة الأولى تبدأ يوم الخميس المقبل وتنتهى يوم الإثنين، وتستمر لمدة 5 أيام.