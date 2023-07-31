مواعيد انقطاع الكهرباء في 17 محافظة لشهر أغسطس.. شوف منطقتك إمتى
كتب:
شيماء دراز
10:01 م | الإثنين 31 يوليو 2023
خريطة قطع الكهرباء بالمحافظات
كشف مجلس الوزراء اليوم مواعيد انقطاع الكهرباء في المحافظات شهر أغسطس 2023 بمختلف المراكز والقرى حتى يطلع المواطنين على الأماكن المتأثرة بفترة تخفيف الأحمال ليتمكنوا من قضاء احتياجاتهم إذ تتراوح فترة الانقطاع ساعة فقط بالتناوب، تنشر «الوطن» فى إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها جدول قطع الكهرباء بالمحافظات كالتالي
مواعيد انقطاع الكهرباء في المحافظات شهر أغسطس 2023
جدول قطع الكهرباء بالغربية من هنا
جدول قطع الكهرباء بالشرقية من هنا
جدول قطع الكهرباء بكفر الشيخ من هنا
جدول قطع الكهرباء بالقليوبية من هنا
جدول قطع الكهرباء بدمياط من هنا
جدول قطع الكهرباء بالسويس من هنا
جدول قطع الكهرباء بشمال سيناء من هنا
جدول قطع الكهرباء بالفيوم من هنا
جدول قطع الكهرباء بالدقهلية من هنا
جدول قطع الكهرباء ببنى سويف من هنا
جدول قطع الكهرباء بسوهاج من هنا
جدول قطع الكهرباء بقنا من هنا
جدول قطع الكهرباء بالوادي الجديد من هنا
جدول قطع الكهرباء بالبحيرة من هنا
جدول قطع الكهرباء بالمنوفية من هنا
جدول قطع الكهرباء بالإسكندرية من هنا
جدول قطع الكهرباء بالإسماعيلية من هنا
ترشيد استهلاك الكهرباء
وأعلنت عدة محافظات إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء من بينها محافظات سوهاج والمنوفية وكفر الشيخ وتشمل الإجراءات،
-إغلاق أنوار إعلانات الشوارع.
-ترشيد استهلاك الإضاءة والكهرباء بالمؤسسات الحكومية.
-استثناء المستشفيات من ترشيد استهلاك الكهرباء.