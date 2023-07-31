مواعيد انقطاع الكهرباء في 17 محافظة لشهر أغسطس.. شوف منطقتك إمتى

كشف مجلس الوزراء اليوم مواعيد انقطاع الكهرباء في المحافظات شهر أغسطس 2023 بمختلف المراكز والقرى حتى يطلع المواطنين على الأماكن المتأثرة بفترة تخفيف الأحمال ليتمكنوا من قضاء احتياجاتهم إذ تتراوح فترة الانقطاع ساعة فقط بالتناوب، تنشر «الوطن» فى إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها جدول قطع الكهرباء بالمحافظات كالتالي

مواعيد انقطاع الكهرباء في المحافظات شهر أغسطس 2023

جدول قطع الكهرباء بالغربية من هنا

جدول قطع الكهرباء بالشرقية من هنا

جدول قطع الكهرباء بكفر الشيخ من هنا

جدول قطع الكهرباء بالقليوبية من هنا

جدول قطع الكهرباء بدمياط من هنا

جدول قطع الكهرباء بالسويس من هنا

جدول قطع الكهرباء بشمال سيناء من هنا

جدول قطع الكهرباء بالفيوم من هنا

جدول قطع الكهرباء بالدقهلية من هنا

جدول قطع الكهرباء ببنى سويف من هنا

جدول قطع الكهرباء بسوهاج من هنا

جدول قطع الكهرباء بقنا من هنا

جدول قطع الكهرباء بالوادي الجديد من هنا

جدول قطع الكهرباء بالبحيرة من هنا

جدول قطع الكهرباء بالمنوفية من هنا

جدول قطع الكهرباء بالإسكندرية من هنا

جدول قطع الكهرباء بالإسماعيلية من هنا

ترشيد استهلاك الكهرباء

وأعلنت عدة محافظات إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء من بينها محافظات سوهاج والمنوفية وكفر الشيخ وتشمل الإجراءات،

-إغلاق أنوار إعلانات الشوارع.

-ترشيد استهلاك الإضاءة والكهرباء بالمؤسسات الحكومية.

-استثناء المستشفيات من ترشيد استهلاك الكهرباء.