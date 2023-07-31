عضو «التحالف الوطني» يشيد بتخصيص عوائد مهرجان العلمين لـ«حياة كريمة»: قرار صائب

أشاد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بقرار الشركة المتحدة بالتبرع بصافي عوائد مهرجان العلمين لمبادرة حياة كريمة.

«ممدوح»: يجب على الشركات الاقتداء بـ«المتحدة»

وقال عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هذه المبادرة ليس شيئا غريبا على أفعال الشركة المتحدة التي تتبنى مهمة وعي المواطن المصري، والوقوف دائما كحائط صد منيع أمام المعلومات المضللة يحاول أهل الشر ترويجها، وهو قرار عظيم وصائب، ويجب على الشركات المصرية أن تقتدي به.

«ممدوح»: مهرجان العلمين أعاد للسياحة رونقها

وأضاف «ممدوح» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه المبادرة سيكون لها أثر كبير خلال الفترة المقبلة من خلال استجابة العديد من الشركات والمؤسسات لدعم مبادرة حياة كريمة، مثلما فعلت الشركة المتحدة، مؤكدا أن مهرجان العلمين أعاد للسياحة المصرية رونقها من جديد، وألقى الضوء على واحدة من أهم الوجهات السياحية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط.

وتابع أن الدولة تسطيع أن تُنافس العالم في عز الأزمة الاقتصادية، وذلك من خلال تنظيم مهرجان العلمين الذي لفت وجذب أنظار الملايين في العالم عبر وسائل الإعلام المختلفة.