كيفية التقديم في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمدينة نصر والأوراق المطلوبة

يعتبر المعهد العالي للخدمة الاجتماعية الموجود في منطقة مدينة نصر من أهم المعاهد المتخصصة في دراسة الخدمة الاجتماعية، كما أنه معتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمدينة نصر

أما عن الأوراق المطلوبة للتقديم في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمدينة نصر، فهناك أوراق لا بد من تقديمها وهى:

_ أصل شهادة الثانوية + صورة منها

_ أصل شهادة الميلاد

_ 8 صور شخصية

_ نموذج 2 جند من مديرية الأمن (للطلاب الذكور)

_ نموذج 6 جند من القسم التابع له لمن بلغ 19 عام

_ صورة بطاقة الطالب + صورة بطاقة ولى الأمر

_ إيصال كهرباء أو غاز أو تليفون لإثبات عنوان الطالب

_ بطاقة الترشيح المرشح بها الطالب على المعهد.

مصروفات المعهد العالى للخدمة الإجتماعية بمدينة نصر

أما عن مصروفات المعهد العالى للخدمة الإجتماعية بمدينة نصر، 5367 جنيه مصري، كما أن مدة الدراسة بالمعهد 4 سنوات، كما أن المعهد يمنح درجة البكالوريوس فى الخدمة الإجتماعية، كما أنه يقبل خريجي الثانوية العامة بشعبتيها وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، بالإضافة الى دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الإجتماعية بحد أدنى 65% للقبول بالفرقة الثالثة مع إعفائهم من مادتى الخدمة الإجتماعية فى المجال الأسري والخدمة الإجتماعية فى المجال المدرسى، بالإضافة الى دبلوم المعاهد المتوسطة بحد أدنى 60% للقبول بالفرقة الثانية.