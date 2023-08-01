تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة.. توقعات بانخفاض «الهندسة» عن العام الماضي

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة واطمئنان الطلاب وأولياء الأمور، يبحث طلاب شعبة العلمي رياضة بالثانوية العامة وأسرهم، عن تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة، للاستقرار على الكلية التي سيتقدموا لها.

تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة

وبحسب نسبة تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة العام الماضي والذي من المتوقع أن يقل بمقدار درجات عن العام الجاري فانه من المتوقع ان يكون تنسيق الكليات كالتالي:

- تنسيق هندسة بترول السويس 386 درجة

- تنسيق كلية الهندسة القاهرة 366 درجة

-تنسيق كلية هندسة المنصورة 366 درجة

-تنسيق كلية هندسة الزقازيق 363 درجة

- تنسيق كلية هندسة دمياط 362 درجة

- تنسيق كلية هندسة قناة السويس 362 درجة

-تنسيق كلية هندسة عين شمس 361 درجة

- تنسيق كلية هندسة بورسعيد 359 درجة

- تنسيق كلية هندسة أسوان 347 درجة

-تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 346 درجة

- تنسيق كلية هندسة بني سويف 346 درجة

- تنسيق كلية هندسة المنيا 345 درجة

- تنسيق كلية هندسة إسكندرية 353 درجة

- تنسيق كلية هندسة بنها بشبرا 353 درجة

- تنسيق كلية هندسة بنها 353 درجة

تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة والجامعات الخاصة

كما يمكن الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية ضمن تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة بالاضافة إلى الجامعات الأجنبية الموجودة في مصر.