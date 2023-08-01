مقتل 3 وإصابة 14 جراء قصف أوكراني على «دونيتسك» خلال يوم

أسفر قصف القوات الأوكرانية، على «مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق البلاد، 59 مرة في الساعات الـ24 الماضية، باستخدام 220 طلقة ذخيرة من عيارات مختلفة، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين.

مستشار سابق لـ«سي آي أيه»: الأزمة الأوكرانية ستنتهي

وفي وقت سابق، قال المستشار السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سي آي أيه»، جيم ريكاردز، إن الأزمة الأوكرانية ستنتهي، مشيرا عبر «يوتيوب»، إلى معاناة الأوكرانيون من خسائر، نحو 200 ألف جندي.

أكد ريكاردز، أن هجوم أوكرانيا المضاد يحتضر، مشيرا إلى وضع «موسكو»، أنظارها على «أوديسا» جنوب أوكرانيا.

وأضاف المستشار السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أن روسيا تتمتع روسيا بوصول آمن، إلى «شبه جزيرة القرم»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«سبوتنيك» الروسية.

مستشار سابق: أمريكا منهكة من العمليات العسكرية وليست روسيا

وتابع ريكاردز، أن «واشنطن» منهكة من العمليات العسكرية وليست روسيا، مضيفا أن المعدات العسكرية الأمريكية لم تساعد أوكرانيا في تحقيق أهداف هجوم «كييف» المضاد. وأوضح المستشار السابق لـ«سي آي أيه»، أن المعدات العسكرية الأمريكية احترقت في ساحة المعركة في أوكرانيا، مشيرا إلى احتراق دبابة «ليوبارد 2» الألمانية.

بدورها، تلقت شركة «لوكهيد مارتن» الأمريكية للصناعات العسكرية، عقدًا بقيمة 501.7 مليون دولار من وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» لإنتاج وتوريد أنظمة صواريخ جو- أرض في إطار ميزانية الجيش الأمريكي، حتى 30 سبتمبر 2026، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي العاصمة الروسية، اكتشفت هيئات الطوارئ في «موسكو» نحو 200 قذيفة من عيار 20 ملم تعود لعهد الحرب العالمية الثانية أثناء أعمال الحفر بالقرب من السكك الحديدية في «شارع روزانوف» شمال المدينة.