تنسيق الكليات 2023 علمي علوم.. توقعات بحسب مؤشرات العام الماضي

لا يهتم طاللب الثانوية العامة بعد ظهور نتيجته ومعرفتها، إلا بتنسيق الكليات 2023، لمعرفة الكلية التي تناسب مجموعه وسيلتحق بها محددًا بذلك مستقبله، وبعد إعلان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، ترجيح انخفاض التنسيق عن العام الماضي، بدأ طلاب شعبة علمي علوم، بالبحث عن تنسيق الكليات 2023 علمي علوم، في انتظار الإعلان الرسمي عنه.

وتشير التوقعات، إلى احتمالية انخفاض تنسيق الكليات 2023 علمي علوم عن العام الماضي، خاصة فيما يتعلق بكليات الطب، وذلك من 3 إلى 4 درجات تقريبًا، ويمكن أن يكون هناك أماكن شاغرة بكليات الهندسة في تنسيق المرحلة الثانية، وأيضًا احتمالية وجود أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثانية لكليات الطب البيطري.

تنسيق الكليات 2023 علمي علوم.. توقعات بانخفاضها

وتقترب نتائج العام الماضي من الحالي رغم ارتفاع نسب النجاح، ومن المتوقع أن يكون تنسيق الكليات 2023 علمي علوم العام الماضي مشابه إلى الحالي، وتستعرض «الوطن»، توقعات تنسيق كلية الصيدلة، بحسب مؤشرات العام الماضي، فيما يلي:

يستعد طلاب الثانوية العامة، لبدء التنسيق الإلكتروني للجامعات، وفي هذا الوقت، تتجه أنظارهم نحو توقعات تنسيق الكليات، بالنظر إلى تنسيق العام الماضي، ومقارنة مجموعة درجاتهم به، وتستعرض «الوطن»، توقعات تنسيق كلية الصيدلة، وفقا لتنسيق العام الماضي.

تنسيق كليات الصيدلة

- كلية الصيدلة جامعة جنوب الوادي 371 درجة.

- كلية الصيدلة جامعة دمنهور 371 درجة.

- كلية الصيدلة طنطا 371 درجة.

- كلية الصيدلة الإسكندرية 370 درجة.

- كلية الصيدلة القاهرة 370 درجة.

- كلية الصيدلة المنوفية 370 درجة.

- كلية الصيدلة أسيوط 370 درجة.

- كلية الصيدلة بور سعيد 370 درجة.

- كلية الصيدلة عين شمس 370 درجة.

- كلية الصيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370 درجة.

- كلية الصيدلة السادات 370 درجة.

- كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي جامعة كفر الشيخ 370 درجة.

- كلية الصيدلة المنيا 369.5 درجة.

- كلية الصيدلة الفيوم 369 درجة.

- كلية الصيدلة بني سويف 369 درجة.

- كلية الصيدلة حلوان 369 درجة.

تنسيق الكليات 2023 علمي علوم.. العلاج الطبيعي

وتستعرض «الوطن» توقعات تنسيق كليات العلاج الطبيعي، وفقًا لمؤشرات العام الماضي، فيما يلي:

- كلية علاج طبيعي جامعة كفر الشيخ 374 درجة.

- كلية علاج طبيعي جامعة القاهرة 373 درجة.

- كلية علاج طبيعي بنها 373 درجة.

- كلية علاج طبيعي السويس 372 درجة.

- كلية علاج طبيعي بني سويف 372 درجة.

- كلية علاج طبيعي جنوب الوادي 372 درجة.

تنسيق الكليات 2023 علمي علوم.. الطب البيطري

ومن تنسيق الكليات 2023 علمي علوم، نستعرض تنسيق كلية الطب البيطري وفقًا لمؤشرات العام الماضي:

- كلية الطب البيطري جامعة السادات 358 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 358 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة أسوان 357 درجة.

- كلية الطب البيطري بني سويف 357 درجة.

- كلية الطب البيطري مطروح 356.5 درجة.

- كلية الطب البيطري العريش 356 درجة.

- كلية الطب البيطري الوادي الجديد 356 درجة.

توقعات تنسيق كليات الأسنان

بينما توقعات تنسيق كليات الأسنان، وفقًا للعام الماضي أيضًا، جاءت فيما يلي:

- طب أسنان جامعة جنوب الوادي 382 درجة.

- طب أسنان جامعة الزقازيق 378 درجة.

- طب أسنان جامعة كفر الشيخ 377 درجة.

- طب أسنان الإسكندرية 376 درجة.

- طب أسنان القاهرة 376 درجة.

- طب أسنان أسيوط 376 درجة.

- طب أسنان طنطا 376 درجة.

- طب أسنان السويس 375 درجة.

- طب أسنان عين شمس 376 درجة.

- طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376 درجة.

- طب أسنان الفيوم 375 درجة.

- طب أسنان المنيا 375 درجة.

- طب أسنان بني سويف 374.5 درجة.

تنسيق كليات الطب البشري

وتستعرض «الوطن» تنسيق كليات الطب البشري، وفقًا لمؤشرات العام الماضي:

- طب المنصورة 387 درجة.

- طب سوهاج 386 درجة.

- طب دمياط 386 درجة.

- طب الزقازيق 385 درجة

- طب فاقوس 384 درجة.

- طب كفر الشيخ 383 درجة.

- طب طنطا 383 درجة.

- طب اسكندرية 382 درجة.

- طب القاهرة 381 درجة.

- طب بورسعيد 381 درجة.

- طب أسيوط 381 درجة.

- طب عين شمس 380 درجة.

- طب المنوفية بشبين الكوم 380 درجة.

- طب جنوب الوادى 380 درجة.

- طب الأقصر 379 درجة.

- طب بنها 379 درجة.

- طب المنيا 378 درجة.

- طب حلوان 378 درجة.

- طب قناة السويس بالاسماعيلية 378 درجة.

- طب السويس 377 درجة.

- طب الفيوم 377 درجة.

- طب العريش 376 درجة.

- طب أسوان 376 درجة.

- طب بني سويف 376 درجة.

- طب الوادي الجديد 375.6 درجة.