القبض على «طباخ» تعدى على كلب في الشارع بالعجوزة

ألقت مباحث العجوزة القبض على طباخ تعدى على كلب بسلاح أبيض، في أرض اللواء بدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث العجوزة، يفيد فيه تلقيه بلاغ من مدير حسابات ومفوض من مؤسسة حماية الحيوان التابعة بوزارة التضامن، ومقرها سقارة البدرشين.

وأبلغ المفوض برصد المؤسسة لمقطع فيديو بواقعة تعدي أحد الأشخاص على أحد كلاب الشارع، بمنطقة أرض اللواء بدائرة القسم، وبفحص الفيديو أمكن ضبطه، وهو شخص يعمل طباخ، 50 سنة.

المتهم: الكلب كان يعقر إحدى القطط في الشارع

وبمواجهة المتهم بمقطع الفيديو، أقر بأرتكابه الواقعة حال تواجده أمام عمله في مطعم، وعلل ذلك بقوله: «لقيت الكلب يعقر إحدى القطط بالشارع، فأحدث إصابته بسكين المطبخ، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات».