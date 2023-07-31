مصاريف معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي والأوراق المطلوبة للتقديم

يبحث الكثير من خريجي الثانوية العامة عن كيفية التقديم في معهد طيبة العالي للهندسة الحاصل على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات، وقد أنشئ عام 1991 بموجب القرار الوزاري رقم 687 الصادر عن وزارة التعليم العالي بتاريخ 1999.

أقسام معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي

أما عن أقسام معهد طيبة العالي للهندسة المعادي، فتشمل قسم الهندسة المدنية، وقسم الهندسة المعمارية، وقسم هندسة الاتصالات والإلكترونيات، ويمنح المعهد درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات والإلكترونيات، وبكالوريوس هندسة معمارية، وبكالوريوس الهندسة المدنية.

كما يمنح المعهد درجة البكالوريوس بعد أن يكمل الطالب دراسته بنظام الساعات المعتمدة، وتتضمن بكالوريوس هندسة اتصالات والإلكترونيات 280 ساعة، وبكالوريوس هندسة معمارية 280 ساعة، وبكالوريوس هندسة مدنية 280 ساعة.

مصاريف معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي

وتبلغ مصاريف معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي 15271 جنيها، وتشمل الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد طيبة العالي للهندسة، أصل وصورة شهادة المؤهل الدراسي، وأصل شهادة الميلاد المميكنة، ونموذج 2 جند للذكور من مديرية الأمن أو إدارة التجنيد بحلمية الزيتون، والبطاقة العسكرية من قسم الشرطة التابع له الطالب لمواليد 2002 فيما أقل، و8 صور شخصية للطالب حديثة (4*6)، وصورة البطاقة الشخصية للطالب.