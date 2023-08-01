انهيار شرفة إحدى الشقق في الدقي دون إصابات

انهارت شرفة إحدى الشقق وسقطت على شرفة أخرى دون إصابات في الدقي، تحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغًا من الأهالي بسقوط شرفة بالطابق السادس على شرفه بالطابق الخامس مما أدى إلى انهيار أجزاء منها دون حدوث أي إصابات.

الانهيار بسبب كثرة تجمعات مياه الأمطار

وأمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي بالتوجه سريعًا الى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تمّ التقابل مع ربة منزل، 50 سنة، مقيمة بذات العقار، وشخص آخر وأفادوا بأن حدوث الانهيار بسبب كثرة تجمعات مياه الأمطار في شرفة الطابق السادس، وأن الشقة مغلقة منذ سنوات.

تمّ إخطار حي الدقي والذي أفاد بسلامة العقار والإصلاحات اللازمة له دون إخلاء للعقار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.