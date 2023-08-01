اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية في الجيزة بنسبه نجاح 83.66%

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) الدور الثاني للعام الدراسي 2022-2023، بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 83.66%، حيث بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات بالدور الثاني 29552 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الحاضرين 25 ألفا و54 طالبا وطالبة بإجمالي ناجحين 20 ألفا و960 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 100%، حيث حضر 12 طالبا وطالبة، نجح منهم 12 طالبا وطالبة، كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.

وجاءت الإحصائيات النهائية للدورين معا الأول والثاني الدراسي 2022-2023 تقدم 192 ألفا و238 طالبا وطالبة، حضر منهم 190 ألفا و101 طالب وطالبة وحصل على الحد الأدنى للنجاح 180 ألفا و738 طالبا وطالبة بنسبة مئوية 95.07%.

وجاءت في المركز الأول إداراة الواحات البحرية بنسبة 99.77%، والشيخ زايد 99.13%، والدقي 98.94%، والعمرانية 98.44%، وشمال الجيزة 98.18%، والعجوزة 98.18%، والحوامدية 97.75%، والعياط 97.74%، والوراق 97.71%، والهرم 97.56%، وأطفيح 97.52%، والبدرشين 97.25%، ومنشأة القناطر 97.24%، والصف 97.10%، وكرداسة 96.58%، و6 أكتوبر 95.57%، وأوسيم 95.17%، وجنوب الجيزة 93.89%، وأبو النمرس 86.65%، وبولاق الدكرور 77.57%.