إصابة 24 شخصا بينهم 10 أطفال بتسمم في سوهاج.. «كانوا بيحتفلوا بنتيجة الثانوية»

أصيب 24 شخصا بينهم 10 أطفال بحالة تسمم في قرية شطورة التابعة لمركز طهطا بسوهاج، بعد تناولهم «جاتوه» في حفل أقيم للاحتفال بنجاح طالبتين في الثانوية العامة من أقارب المصابين، وجرى نقلهم إلى مستشفى طهطا العام.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد زير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد وصول 24 شخصا من عائلة واحدة بينهم 10 أطفال لمستشفى طهطا العام مصابين بحالة قيء وإعياء عام، إدعاء تسمم غذائي.

الإنتقال إلى موقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائى بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وبالانتقال تبين وصول 24 شخصا مصابين بحالة قيء وجرى إسعافهم وحالتهم العامة مستقرة الآن، وخرج 14 منهم، بينما ووضع الآخرين وجميعهم أطفال تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة، لمتابعة تحسن حالتهم.

تحرير محضر بالواقعة

وأفاد المصابين بأنهم تناولوا «جاتوه» خلال مشاركتهم في حفل تهنئة طالبتين من العائلة عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، ليشعر الجميع بحالة من الألم والإعياء، وجرى تحرير حرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.