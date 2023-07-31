مصرع طفل غرقا بترعة الفاروقية بسوهاج

لقي طفل مصرعه بترعة الفاروقية بمحافظة سوهاج، لعدم إجادة السباحة وجرى تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة دار السلام من المستشفى المركزي بدار السلام بوصول المدعو، «عبد الرحمن ع ع»، سن 12 عامًا طالب ويقيم دائرة المركز «جثة هامدة» ادعاء غرق.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال وسؤال ذويه أفاد والده المدعو، علاء ا ع م، سن 33 عاما عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بترعة الفاروقية بذات الناحية ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفى الشبهة الجنائية.

تحرير محضر بالواقعة

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق»، ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.