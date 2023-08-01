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القبض على تاجر هيروين في كمين بالسلام

كتب:

حسن سمير
12:12 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامى .

حيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار

وأثناء القبض علىيه  حال إستقلاله سيارة ملكه بدائرة القسم وعُثر بحوزته على بندقية آليه – 3 خزينة – عدد من الطلقات النارية - طبنجة صوت بالخزينة الخاصة بها – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – 2 ميزان حساس - هاتف محمول، بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح للدفاع عن نشاطه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الغير مشروعة ، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه ، والسيارة لسهولة التنقل .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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