مواقيت الصلاة اليوم السبت 29 يوليو 2023.. الفجر في القاهرة 4:32 صباحا

كشف خبراء هيئة المساحة مواقيت الصلاة اليوم السبت، في جميع المحافظات المصرية، إذ شهدت تغيرات طفيفة في بعض الصلوات الخمس وفق حركة الأقمار.

ونوضح في التقرير التالي، مواقيت الصلاة اليوم السبت، في عدد من محافظات الجمهورية، وذلك في إطار الخدمات المقدمة لمتابعي «الوطن».

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

موعد أذان الفجر: 4:28 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:01 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:40 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:52 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:21 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:32 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:00 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:37 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:49 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:17 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:34 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:07 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:46 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:58 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:27 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد أذان الفجر: 4:41 صباحًا.

أذان الظهر: 1:01 مساءً.

أذان العصر: 4:32 مساءً.

أذان المغرب: 7:45 مساءً.

أذان العشاء: 9:9 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

أذان الفجر: 4:26 صباحًا.

أذان الظهر: 1:00 مساءً.

أذان العصر: 4:39 مساءً.

أذان المغرب: 7:52 مساءً.

أذان العشاء: 9:21 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:40صباحًا.

أذان الظهر: 12:58 مساءً.

أذان العصر: 4:28 مساءً.

أذان المغرب: 7:41 مساءً.

أذان العشاء: 9:5 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:46 صباحًا.

أذان الظهر: 12:56 مساءً.

أذان العصر: 4:19 مساءً.

أذان المغرب: 7:34 مساءً.

أذان العشاء: 8:54 مساءً.