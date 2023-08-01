الأولى بالثانوية العامة علمي علوم دمج: خضعت لجراحتين مع بداية السنة الدراسية

قالت الطالبة أمل سيد محمد أولى الجمهورية في الثانوية العامة شعبة علمي علوم «دمج»، إنَّها تشعر بسعادة كبيرة بعد النجاح الكبير الذي حققته، موضحةً: «عندما سمعت الخبر شعرت بأن الله عوضني ورضاني وأحمده على ما حدث».

معرفتها بخبر ترتيبتها على الجمهورية

وأضافت «أمل»، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى: «جاءتني مكالمة هاتفية من مكتب وزير التربية والتعليم، ووالدتي كانت نائمة ووالدي كان في العمل، وصرخت من الفرحة عندما استقبلت هذه المكالمة».

أبرز صعاب رحلتها بالثانوية العامة

وتابعت الطالبة: «صرخت واديت التليفون لماما وهي كملت، والحمد لله إن ربنا عوضني وعوض أبي وأمي على الصبر وكل ما تحملناه، لم أكن أتوقع أن أكون الأولى، ففي بداية السنة الدراسية خضعت لجراحة في منطقة الظهر، ثم خضعت لجراحة أخرى في شهر أكتوبر، وبالتالي فإنني لم أذاكر لمدة شهرين».

وواصلت: «لم يكن يجب أن أتعرض لهذا الضغط، وتعرضت لتطورات صحية جعلتني أذاكر منذ شهر يناير حتى آخر يوم في الامتحانات وأنا نائمة، وكنت أحصل على دعم نفسي وجلسات علاج طبيعي من والدتي، كما أن والدي ووالدتي وأختي وأخي دعموني بقوة».