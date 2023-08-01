«رياضة الإسماعيلية»: انطلاق مبادرة الشباب صناع القرار غدا

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية، عن انطلاق مبادرة «الشباب صناع القرار»، غدا الأربعاء، بمكتبة مصر العامة، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة والمجتمع المدني بالإسماعيلية.

أنت بداية الحكاية

وقال بيان رسمي لمديرية الشباب والرياضة في الإسماعيلية، إن الفعاليات تقام تحت شعار «أنت بداية الحكاية» لاستهداف تنمية مهارات الشباب وقدراتهم ليكونوا فاعلين ومؤثرين في المجتمع.

وتستهدف الجلسة الأولى في الفعاليات عرض رؤية الدولة لتمكين الشباب، وإدارة الموارد الاقتصادية والبشرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يحاضرها الدكتور أحمد الشريف، رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة، وأمين عام التدريب في الاتحاد العربي لتدريب مجلس الوحدة الاقتصادي بجامعة الدول العربية.

دور المشروعات الصغيرة

كما تستهدف الجلسة الثانية، صناعة القرار ودور المشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر، والمتوسطة في بناء الاقتصاد، والتحول الرقمي ودور التكنولوجيا في دعم المشروعات، يحاضرها اللواء حافظ محمود حسن، مساعد وزير التجارة والصناعة الأسبق ومساعد رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة.

كما تستهدف جلسة حوارية الجرائم الإلكترونية والحروب السيبرانية، يحاضرها الدكتور محمد حسن رمضان، مستشار الهيئة العليا لتكنولوجيا المعلومات وجرائم الأمن السيبراني ومحاضر الأمن السيبراني في المعهد الأمني للتنمية في وزارة الداخلية.