عاجل.. «التعليم العالي» تكشف الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى أدبي 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قبول طلاب الشعبة الأدبية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022 - 2023، وفتح موقع التنسيق لتسجيل رغبات المرحلة الأولى، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023، حتى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023، معلنة عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى أدبي 2023.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى أدبي 2023

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى أدبي 2023، في بيان رسمي لها، مقررة أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى أدبي 2023، يقبل من 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، بعدد طلاب 74923.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى أدبي 2023

وعقب معرفة الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى أدبي 2023، ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القبول بالجامعات والمعاهد للشعبة الأدبية يكون عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي الإنترنت، كخدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.digital.gov.eg .

مواعيد إدخال الرغبات

وأكّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ مواعيد إدخال الرغبات، يكون عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات اعتباراً من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة المقرر لها 5 أيام.