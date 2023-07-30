«حماة الوطن» يشيد بدعم القيادة السياسية للحوار الوطني

قال محمود صلاح، ممثل حزب حماة الوطن في الحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني يستهدف إحداث تغيير لصالح العملية السياسية بمصر، مشيدا بالدعم الكبير الذي يحظى به الحوار من قبل القيادة السياسية.

وتابع صلاح، خلال الجلسات العامة للحوار الوطني بالمحور السياسي، لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، أنّ قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية مميز، وقد تكون هناك إشكالية في تطبيق بعض نصوص المواد، وكان هناك بعض المطالب بشأن إعادة النظر في بعض المواد، وسيبدأ الحزب بالوقوف ومتابعة ومراجعة هذه المواد، ولكن في الإجمالي القانون جيد، والحزب يثمن القانون.

واستكمل ممثل حزب حماة الوطن، أنّ الحزب تقدم بورقة عمل بشأن الإشراف القضائي على الانتخابات وما يضمن من نزاهة وشفافية للعملية الانتخابية، كما يتفق مع إجراء الانتخابات بنظام القوائم المطلقة المغلقة، توفيرا للوقت والجهد.