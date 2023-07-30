«الإصلاح والتنمية» يطالب بتوسيع الإشراف على لجان الانتخابات الفرعية

قال أسامة مغيث، ممثل حزب الإصلاح والتنمية، إنّ قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالي جيد، ولكن التطبيق على أرض الواقع يحتاج إلى المراجعة على أرض الواقع، مشيرا إلى أنّ المشاركة في العملية الانتخابية مسؤولية كبيرة، وعلى الأحزاب والقوى السياسية أن تؤدي دورها في التوعية والتثقيف منذ الصغر.

لجنة مباشرة الحقوق السياسية

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الأسبوع الخامس للحوار الوطني، حيث يناقش المحور السياسي في لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي قانون مباشرة الحقوق السياسية ولجنة المحليات ملف الإدارة المحلية ولجنة النقابات العمالية ملف العمل النقابي.

ولفت إلى أنّ الاهتمام بمادة التربية الوطنية في المدارس، إلى جانب دور الأحزاب، حيث من شأنها دعم الوعي السياسي ومن ثم المشاركة الأكبر في العملية الانتخابية.

توسيع سلطة القاضي خارج اللجنة الانتخابية

وأكد أنّ حزب الإصلاح والتنمية يرى أهمية العمل في قانون مباشرة الحقوق السياسية على توسيع سلطة القاضي خارج اللجنة الانتخابية لتشمل مقر الاقتراع بالكامل، وأن تكون عملية الفرز وإعلان النتائج في اللجنة الفرعية وتسليم النتيجة، على أن يكون هناك موقع موقعا رسميا لكل لجنة عامة من لجان الانتخابات، إلى جانب الرفض الكامل لكل صور المال السياسي.