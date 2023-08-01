كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، اليوم، عن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2023 لجميع الشعب، المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل، وفق القواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، حيث كشفت الحدود المقارنة بين تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2022 و2023، عن انخفاض الأعداد المقررة للشعب العلمية عن العام الماضي.

تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2022 و2023

وترصد السطور التالية مقارنة بين تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2022 و2023، وفق بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، من حيث الدرجات أو من حيث أعداد الطلاب المقررة للمرحلة، كما يلي.

تنسيق المرحلة الأولى 2022

- الحد الأدني للشعبة العلمية: 365 درجة بنسبة 89.02% فأكثر.

- عدد الطلاب المسجلين للمرحلة الأولى 2022: 22 ألفا و475 طالبا.

تنسيق المرحلة الأولى 2023

- الحد الأدنى للشعبة العلمية 362 درجة فأكثر بنسبة 88.29%.

- عدد الطلاب المقيدين بالمرحلة: 22 ألفا و304 طلاب.

وقالت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، أنّ الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شدد على ضرورة الالتزام بالضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، موضحا أنّ مكتب التانسيق الرئيسي وفروعه بالمحافظات، يواصل استقبال الطلاب للإجابة عن استفساراتهم، كما الجامعات تواصل اختبارات القدرات 2023.