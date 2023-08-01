إصابة شخصين في انقلاب ميكروباص بطريق «القاهرة - إسكندرية»

أصيب شخصان في حادث انقلاب ميكروباص بطريق «القاهرة - إسكندرية» بالشيخ زايد، تم نقلهما إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب على طريق «القاهرة - إسكندرية» وإصابة شخصين، وأمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث رجال المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

اختلال عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انقلاب

وبالانتقال والفحص تبين حال سير سيارة ميكروباص يقودها سائق 25 سنة، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انقلاب الميكروباص وإصابة شخصين من مستقليه بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.