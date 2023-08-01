مدير تحرير الأهرام: مصر تحتضن القضية الفلسطينية وتحملها على كاهلها منذ 75 عاما

قال الكاتب الصحفي أحمد عامر مدير تحرير جريدة «الأهرام»، إنَّ مصر تحتضن القضية الفلسطينية وتحملها على كاهلها منذ 75 عامًا، مضيفًا أنَّ ما قدمته مصر لتلك القضية لم تقدمه أي دولة أخرى سواء سواء من ناحية الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في المجتمعات والمحافل الدولة أو ناحية توحيد الصفوف الفلسطينية وحل ال المشكلات بين الفصائل، مشيرًا إلى أنَّ مصر موقفها ثابت وتاريخي في هذا الملف.

وأضاف «عامر»، خلال حواره عبر شاشة «DMC»، أنَّ مصر قدمت العديد للقضية الفلسطينية منها إعادة إعمار غزة، فضلًا عن استضافة الكثير من الاجتماعات للفصائل الفلسطينية من أجل توحيد الصف، فلا يمكن حل هذه القضية دون توحيد الفصائل وفض النزاعات، موضحًا: «وجود المشكلات بين الفصائل يعني عدم وجود وجهة نظر واحدة ولا يوجد صف واحد أو حتى دولة واضحة المعالم».

أحمد عامر: ملف التقنين في صالح الدولة والمواطن

وبالنسبة للتعديات على أراضي الدولة، أوضح مدير تحرير جريدة «الأهرام»: «هناك أكثر من محور لملف التعديات على أراض الدولة، وتلك مسائل مستمرة منذ عقود طويلة، والدولة الحالية ورثت مشكلات ضخمة للغاية في هذا الصدد»، لافتًا إلى أنَّ ملف التقنين يأتي في صالح الدولة والمواطن، كون هناك أراضي كثيرة للغاية في الطرق الصحراوية وضع يد لعدد كبير من المواطنين والشركات وأصبحت أمرا واقع.

أحمد عامر: العام الحالي شهد عودة الوضع الطبيعي للثانوية العامة

وعن ملف الثانوية العامة، أشار «عامر» إلى أنَّ «العام الحالي في الثانوية العامة يعد عودة للوضع الطبيعي لدرجات الطلاب، شهدنا سنوات كانت درجات الطلاب تصل إلى 103%، والدرجات التي شهدناها حاليا تمثل المجاميع التي كانت على أيامنا 70% و80%».